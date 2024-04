Un día con Homer el Mero Mero en Cutral Co

Homer el Mero Mero en Cutral Co.mp4

El creador de contenidos mostró el viaje desde Buenos Aire, al aeropuerto Presidente Perón de la capital provincial y luego el traslado hasta la comarca petrolera. Allí contó cómo es el paisaje patagónico, se mostró sorprendido de los colores y la tranquilidad de la zona.

Ya con Homer el Mero Mero, comenzaron el recorrido por Cutral Co y el músico mostró los lugares donde se crío, donde pasó sus momentos de la infancia y contó intimidades de su familia.

"El rap viene mucho, el que me gusta a mi, de la bronca, de la protesta", dijo el artista sentado en una ventana del barrio donde pasó momentos de su juventud.

Durante el recorrido, visitó el famoso Cristo que identifica a la ciudad y señaló que el tiempo de "Dios es perfecto". "Las cosas pasan cuando tienen que pasar y cuando el de arriba deciden que pasen", agregó y remarcó que gracia a él encontró la salida porque "no hay forma de que la naturaleza explique lo que le pasó".

Visita a su padre en el cementerio de Cutral Co

Homer el Mero Mero anduvo por las calles de la ciudad recordando los primeros momentos de su vida, pasó por la casa de su mamá, pero bajó a saludarla porque están un poco distanciados y luego fue al cementerio donde está sepultado su padre, que murió en 2013.

"Hace mucho tiempo que no vengo. Mi viejo vive en mí todos los días de mi vida, todo el tiempo, es mi Dios. El se me fue en el peor momento de mi vida, internado, mal, en rehabilitación y después de eso empezaron a pasarme un montón de cosas, conocí el rap, conocí la poesía, la escritura, mis primeras letras y empecé a salir adelante. Me hacía reír, me marcó en lo bueno y en lo malo", dijo.

Luego, el artista compartió un asado con sus tíos y tuvo un momento musical junto a Aníbal, quien fue el que no lo inició en la música. "Vengo un par de días y me quiero volver, estoy acostumbrado al acelere de Buenos Aires. Acá se vive tranquilo", contó Homer el Mero Mero.

El artista festejará su cumpleaños y presentará su nuevo disco ADN el miércoles 5 de junio en el estadio Ruca Che de Neuquén.