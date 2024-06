Una compañera de TV dejó mal parado a Ricardo Canaletti con un fuerte mensaje

Aunque Majo Martino suele evitar los escándalos y peleas mediáticas, esta vez no pudo contenerse y expresó su descontento con su colega Ricardo Canaletti a través de las redes sociales. La panelista de Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri en El Trece, compartió un contundente mensaje en su cuenta de X: “¡Qué mal compañero Canaletti ! ¡Por favor!”.

La situación que detonó el mensaje de Majo Martino no fue aclarada públicamente por ella, pero el contexto de su descontento parece tener raíces en una serie de interacciones tensas que han ocurrido en el programa. Hace unos días, mientras Carmen Barbieri intentaba entrevistar a un dirigente piquetero, Canaletti subió el tono, provocando un momento incómodo que culminó con la suspensión de la entrevista.

Al día siguiente, el periodista experto en crímenes insinuó que la culpa del episodio recaía enMajo Martino, acompañando su acusación con una imagen en la que aparecían juntos y la frase “me hago cargo”. “Totalmente. Encima está al lado mío, me pega, me empuja, me patea”, bromeó Canaletti en aquella ocasión.