Valeria Mazza contó cuál es su forma para ahorrar en el súper

Valeria Mazza es una de las modelos argentinas más reconocidas a nivel mundial y cosechó una fortuna a lo largo de su carrera, que le permitió tener una vida muy cómoda. Sin embargo, la empresaria reconoció que no le gusta despilfarrar dinero y reveló sus tips de ahorro para hacer las compras necesarias para su familia, sin gastar de más.

moda-valeria-mazza-hola-4149.jpg Valeria Mazza confesó que no es muy gastadora y que busca precios en el supermercado.

Cuáles son los tips de Valeria Mazza para ahorrar en la vida cotidiana

“Le encontraron el gustito, lo mismo que la madre al principio, a los pesitos”, le comentó Ángel de Brito a Valeria Mazza sobre sus hijos Benicio y Tiziano que eligieron seguir con la tradición familiar que inició su madre en la moda.

“Valeria, ¿sos amarreta o sos gastadora?”, quiso saber el conductor y ella se sinceró: “No, soy bastante amarreta”. “Me acaba de mandar Robertito Funes Ugarte que dice que te ve siempre en el super y mencionó que siempre elegís precios, que estás muy atenta a la realidad”, le expuso una de las panelistas.

“Yo voy todos los viernes porque es el día que tengo descuento con la tarjeta”, reveló sobre el tip para ahorrar en la compra del super. “Muy Analía Franchín, muy miserable”, lanzó Yanina Latorre, muy picante. “No, pará. No es ser miserable. Yo soy muy consciente de lo que cuesta ganarse la plata, con lo cual, no la malgasto”, sentenció Valeria.

Embed

La incómoda charla entre Valeria Mazza y Julieta Poggio en la mesa de Mirtha Legrand

Valeria Mazza y Julieta Poggio coincidieron semanas atrás en la mesa de Mirtha Legrand y tuvieron un momento muy incómodo en vivo, en el que la conductora del ciclo tuvo que intervenir. Todo comenzó cuando la modelo narró las diferencias a las que tuvo que enfrentarse durante su paso por España, donde estuvo a cargo de la conducción del Bailando.

Mazza comenzó a relatar su paso por la televisión española, donde fue conductora del programa "Bailando con las Estrellas". “En el Bailando hablaba argentino y metía algunas palabritas (en español), porque si no hay cosas que no se entienden, los chistes. Yo uso mucho el correrse, me corro para acá, y eso en España es otra cosa”, relató Valeria en la mesa.

Esta conversación llevó a que la exparticipante de GH quiera aportar su conocimiento en las diferencias que tiene el significado en algunas palabras que se mencionan en Argentina y España. “Pero ellos dicen coges, que es raro también”, citó Juli y la modelo hizo un chiste: “Yo aprendí a coger te diría”. La Chiqui, por su parte, acotó: “Yo lo venía evitando pero, no hubo caso, salió”.