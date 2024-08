Valeria Sampedro contó por qué Fabiola le mandó sus fotos a la secretaria de Alberto Fernández

En un análisis más profundo, Claudio Savoia aportó su visión sobre el contexto en el que se habrían producido los hechos denunciados. Según él, es difícil imaginar que no haya habido testigos de los episodios de violencia, dado el entorno en el que vivían. "Me permito tener algo muchas comillas a favor en términos de lo que pueda establecer la Justicia: los delitos de violencia de género suelen darse, y por eso la falta de testigos, en el ámbito privado. En este caso era imposible que no hubiera testigos al menos indirectos porque tenés a la empleada, al cocinero, al custodio", explicó Savoia.

La razón del porqué Fabiola Yañez le envió las fotos de la agresión a la secretaria de Alberto Fernández

La conversación en la mesa también abordó el motivo por el cual Fabiola Yañez habría enviado fotos a la secretaria de Fernández. Según Sampedro, esta acción podría haber sido un intento de buscar ayuda o intervención de alguien cercano al expresidente. "Lo que me parece que pudo haber buscado Fabiola es la intervención de alguien que era muy cercano más bien a Alberto, para que intervenga", reflexionó la periodista, subrayando lo complejo que es para una víctima de violencia de género pedir ayuda en un contexto tan controlado.

El debate también tocó la gravedad de las acusaciones y lo que podría significar para Fernández si se comprueban. Savoia fue enfático al señalar que, si las acusaciones incluyen privación ilegítima de la libertad, las consecuencias legales serían aún más severas: "Si no la dejaban salir es privación ilegítima de la libertad, es un delito mucho más grave. No porque la violencia no lo sea, sino por la pena que tiene".