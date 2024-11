Espectáculos La Mañana Yanina Latorre Yanina Latorre opinó sobre la operación que se hizo su hija Lola

En las últimas horas, la hija de Diego y Yanina Latorre reveló que está atravesando el post-operatorio de una intervención estética.







Lola Latorre, recién operada

Lola Latorre, hija de la mediática Yanina Latorre, se encuentra en pleno proceso de recuperación tras someterse a una rinoplastia, una decisión que había mantenido en privado hasta que finalmente decidió compartirla con sus seguidores en redes sociales. La joven influencer, quien también es modelo y estudiante de abogacía, había reducido notablemente su actividad en Instagram, lo que generó curiosidad entre sus fans. A través de sus historias de Instagram, Lola reveló detalles sobre el procedimiento y cómo fue el apoyo de su madre durante este proceso.

“No lo mencioné antes porque me generaba mucha inseguridad. Es un tema complejo, y no quiero dar la imagen de que cualquier cosa que no nos guste debe operarse. Es importante trabajar en el amor propio", expresó Lola, quien siempre ha sido cuidadosa con el mensaje que transmite a su audiencia. Con esta declaración, dejó claro que su decisión no responde a un impulso superficial, sino a un deseo de sentirse mejor consigo misma.

Lola Latorr 2.jpg Qué dijo Yanina Latorre de la operación de su hija Desde que compartió su experiencia, Lola no ha dudado en responder las dudas de sus seguidores, quienes le consultaron tanto sobre la cirugía como sobre la reacción de su madre al respecto. Ante la pregunta de cómo había tomado Yanina Latorre su decisión de someterse a esta intervención, Lola respondió sinceramente y con un mensaje lleno de agradecimiento: “Mi vieja no tiene problema con absolutamente nada y me bancó desde el primer momento”, comentó en un video.