Yao Cabrera terminó a la piñas con Martín Ku, el Chino de Gran Hermano

El ex Gran Hermano viene siendo objeto de rumores en los últimos tiempos por una supuesta relación con la mamá de Holder.

El influencer Yao Cabrera vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras protagonizar un incidente violento con Martín Ku, ex participante de Gran Hermano. En un episodio cargado de celos y acusaciones, el enfrentamiento fue registrado en un video que rápidamente se viralizó, generando múltiples reacciones en redes sociales.

El detonante del conflicto habría sido un rumor sobre un posible vínculo entre Martín Ku y Gisela Gordillo, conocida como "la mamá de Tomás Holder" y actual pareja de Cabrera. Según el relato del youtuber, el cruce comenzó cuando se encontró con Ku en Rosario, mientras este se desplazaba en un auto rojo. Yao, enfurecido por supuestos mensajes entre el ex hermanito y Gordillo, decidió perseguirlo y enfrentarlo.

La situación escaló cuando, tras interceptar a Ku en plena vía pública, Cabrera lo increpó con evidente enojo: "No le hablés más a mi novia". La escena se tornó aún más tensa cuando Yao intentó golpearlo, aunque ninguno de los golpes alcanzó a impactar, lo que generó especulaciones sobre si el incidente había sido "todo armado".

"¿No te comiste a la mamá de Holder?": la discusión entre el youtuber Yao Cabrera y Martín Ku, exparticipante de Gran Hermano, en plena autopista de Córdoba.

La pelea entre Martín Ku y Yao Cabrera por la mamá de Holder

En medio de la persecución, Martín Ku grabó parte del enfrentamiento y compartió las imágenes en sus redes sociales. En el video, se puede escuchar al ex participante de Gran Hermano reaccionar con asombro y temor: “¿Qué hace este? Está loco. No pares”. Según el registro, Cabrera habría bloqueado el paso del vehículo de Ku y, acompañado de varios hombres, lo obligó a detenerse.

Tras abrir la puerta del auto, Yao lo desafió a bajar para hablar "cara a cara", asegurando que no tenía intenciones violentas. Sin embargo, sus palabras no coincidían con su actitud, ya que continuó lanzando acusaciones: “¿No estuviste con mi novia? ¿Y por qué tengo chats que lo confirman?”. Ku, por su parte, negó haber tenido algún vínculo con Gordillo, pero el cruce ya había alcanzado niveles de tensión insostenibles.

Yao 1.jpg El momento de la pelea de Martín Ku y Yao Cabrera

Las dudas sobre si la pelea fue armada

El video del enfrentamiento rápidamente se viralizó en plataformas como Instagram y Twitter, donde los usuarios no tardaron en opinar sobre el episodio. Muchos se mostraron incrédulos ante la situación, calificándola de "armada" y señalando que parecía más una estrategia para llamar la atención que un conflicto real. Comentarios como "No se pegaron ni un golpe, esto es puro show" y "Yao siempre buscando polémica para no desaparecer" inundaron las redes.

Otros, en cambio, criticaron la actitud de Cabrera, señalando que su comportamiento era irresponsable y peligroso, especialmente por haber realizado la persecución bajo condiciones climáticas adversas.

Este no es el primer episodio polémico protagonizado por Yao Cabrera. El influencer uruguayo, conocido por sus polémicas y estrategias mediáticas, ha estado involucrado en numerosos conflictos con otras figuras del mundo digital. Por su parte, Martín Ku también ha tenido sus momentos de exposición, especialmente tras su paso por Gran Hermano.