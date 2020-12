Estalló Caniggia: "Nannis está llena de odio, delira, pedí una pericia psiquiátrica"

"Mi ex mujer supera todos los límites. Pedí una pericia psiquiátrica por su desequilibrio emocional. Nannis está llena de odio", sentenció el ex delantero de la Selección Argentina en una serie de mensajes que le envió a Ángel de Brito y que el periodista leyó hoy en su programa de televisión Los ángeles de la mañana.

"Me dijo: 'Todo esto que te cuento lo podés decir textualmente porque para eso te llamo'", aclaró el conductor de LAM, para luego agregar: "Obviamente le dije si quería hacer una nota y me dijo que no, que bastaba con que yo reproduzca sus palabras porque va a la justicia contra Mariana Nannis y su abogado (Carlos Roitman)".