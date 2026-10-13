La tendencia noventosa que regresa y las famosas ya la incorporaron en sus looks: el estampado furor del pasado

La clave de este estampado es su versatilidad. Y es por eso que, una vez más, vuelve a imponerse como tendencia . Sí, tal cual como sucedió en los años noventa .

Esta es la tendencia noventosa que regresa y las famosas ya la incorporaron a sus looks: el estampado furor del pasado

En la primavera 2026, uno de los estampados que parecía haber quedado atrás en el mundo de la moda pero que volvió a ser tendencia es el estampado militar. Claro que no es el único, puesto que una marcada tendencia noventosa también está de regreso y más de una famosa ya la incorporó a su look. ¿De cuál se trata?

La China Suárez, Laurita Fernández, Wanda Nara y Natalia Oreiro, entre otras, ya se sumaron a esta tendencia con outfits completamente distintos pero con un denominador común: el estampado que se transformó en furor en los años noventa .

La tendencia noventosa que vuelve y las famosas ya incorporaron a sus looks es el estampado rayado , que una vez más ocupa un lugar preponderante en la primavera 2026.

Una marcada tendencia noventosa está de regreso y más de una famosa ya lo incorporó a su look.

La clave fundamental de este estampado se basa en su versatilidad, puesto que las rayas pueden proporcionarle un aire relajado a un look cotidiano, virar hacia una estética retro o bien transformarse en la prenda principal de un outfit más sofisticado.

Entre los aspectos más destacados a la hora de elegir una o más prendas con estampado rayado, es conveniente tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

Las rayas verticales suelen estirar y alargar la figura.

Las horizontales la ensanchan.

Las diagonales estilizan si no son extremadamente gruesas y contrastadas.

Las rayas con mayor contraste, grosor y definición acentúan los efectos ópticos.

Las rayas finitas y menos contrastadas -gris y negro o blanco y amarillo- suavizan este efecto. Se pueden integrar con accesorios como medias o bolsos, entre otros elementos que aportan frescura a cualquier look.

Así lucieron las famosas el estampado rayado, la tendencia noventosa que regresó en la primavera 2026

En el caso de la China Suárez, la actriz eligió una versión urbana con un pantalón de rayas verticales anchas en blanco y bordó, combinado con una remera blanca, botas negras y una campera de cuero marrón.

Laurita Fernández incorporó las rayas a su outfit y, en sus vacaciones en Río de Janeiro, optó por un bikini de rayas.

Por su parte, Laurita Fernández incorporó las rayas a su outfit y, en sus vacaciones en Río de Janeiro, optó por un bikini de rayas rojas y negras acompañado por un short. De esta manera, se inclinó por un clásico conjunto playero retro.

Wanda Nara eligió una remera de rayas horizontales verdes y blancas.

En tanto, Wanda Nara eligió una de las versiones más simples y efectivas de la tendencia: una remera de rayas horizontales verdes y blancas, de silueta al cuerpo.

Asimismo, la actriz Natalia Oreiro lució un traje de rayas rojas y blancas, con saco estructurado, hombreras marcadas y pantalón de tiro alto con una silueta Oxford muy pronunciada. Debajo llevó una polera blanca y completó el look con accesorios plateados, en una propuesta con fuerte inspiración retro.

Natalia Oreiro lució un traje de rayas rojas y blancas, con saco estructurado.

Así nació la tendencia del estampado rayado en los años 90

Para la primavera de 1992, la diseñadora de moda italiana Miuccia Prada presentó una colección con varios looks que reinterpretaron el tejido de rayas blancas y rojos en vestido, camisa e incluso, el denominado total look. A su vez, el estampado rayado alcanzaría ribetes de icónico a través de Kurt Cobain, el líder de la legendaria banda de rock Nirvana.

En los 90, el estampado rayado alcanzaría ribetes de icónico a través de Kurt Cobain, el líder de la legendaria banda de rock Nirvana.

En cierta ocasión, la editora de moda italiana Giovanna Battaglia Engelbert señaló que “los rayados son clave en tu guardarropas, son clásicos, como el leopardo y el camouflage ”. ¿Será por eso que nuevamente están de regreso en esta primavera?