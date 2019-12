Fede Bal no tiene paz: salió a la luz una supuesta vieja infidelidad a Barbie

"Ya no somos novios, terminamos hace dos semanas. Estaba todo bien, pero me sentía un poco insegura, tenía miedo de que me fuera infiel y me sentí usada", explicó Carballo. "Sentí que fui su previa de Showmatch, y se lo dije por Whatsapp. Me llamó por teléfono, me dijo que se sentía mal por lo que le había dicho porque él no estaba pasando por un buen momento. Lo entiendo pero yo también me sentía mal internamente", señaló en relación al actor que perdió a su papá Santago Bal, a principios de diciembre.