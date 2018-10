Felipe Solá rompió con el massismo y armó su espacio

El ex gobernador bonaerense confirmó que su bloque se denominará Encuentro para una Nueva Argentina y estará integrado además por Facundo Moyano, Daniel Arroyo, Fernando Asencio y el sindicalista chubutense Jorge Taboada (Camioneros), todos del interbloque massista.

Solá explicó que ese espacio formará un interbloque de 10 diputados, que él presidirá, y estará integrado además por los cuatro diputados del Movimiento Evita (Leonardo Grosso, Araceli Ferreyra, Silvia Horne y Lucila De Ponti) y por Victoria Donda.

“Nuestro objetivo es fortalecer a la oposición desde un perfil propio, pro positivo e innovador”, aseguró Solá, que no descartó ”volver a confluir” en un espacio con el massismo al advertir que “no tenemos límites porque sabemos que enfrentamos a un gobierno poderoso”. Tras asegurar que el “propósito” de este espacio es lograr “una Argentina feliz porque no la tenemos”, ratificó que mantiene su candidatura presidencial para 2019, aunque aclaró que este anuncio no involucraba un lanzamiento oficial. “La Argentina feliz significa defender el trabajo y el bolsillo de los argentinos. Claramente esa no es la prioridad de este gobierno, que es el ajuste. Queremos juntar a la oposición, el que trabaja para separarla trabaja por otros cuatro años de Macri”, sostuvo.

¿Massa, Alfonsín y nuevo frente?

Mientras Solá anunciaba su espacio, Sergio Massa mantenía un encuentro con Ricardo Alfonsín, Margarita Stolbizer y Héctor Tumini (Libres del Sur), en el que charlaron sobre un frente común. También estuvo el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.