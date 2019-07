Barby se desesperó y se acercó para ayudarlo... cuando llegó la sorpresa: todo se trataba de una farsa para pedirle matrimonio.

Marina Calabró reveló en Radio Mitre un mensaje del mediático abogado: "Ambulancia. Shock eléctrico. Había arreglado con los jugadores que me ayudaron a subir a la camilla. En el tercer shock vi que se asustó en serio y que no le gustó nada. Entonces saqué el anillo que tenía guardado en la ambulancia y le dije: ‘Es la segunda vez que resucito; no voy a esperar una tercera’".

En las redes sociales la pareja y los testigos del hecho, entre ellos Jésica Cirio, compartieron videos del increíble momento, en donde se la ve a Barby llorando: "No vale así".

Según afirmó Burlando, la pareja se casará en diciembre: "Dijo que sí y nos casamos antes de fin de año".

