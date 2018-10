Iban a caballo y asesinaron a un joven

Rodrigo salió a bailar el viernes a la noche. Alrededor de las 6 del sábado regresaba a su casa y paró con un amigo y una amiga en una panadería del barrio para comprar facturas. Fue a metros de ahí donde los interceptaron. Estaba a cinco cuadras de su casa cuando “al menos dos personas a caballo y otros tres a pie” los atacaron. Le robaron las zapatillas y el celular. Por eso la principal hipótesis es que se trató de un asalto que terminó en homicidio. Pero otra de las versiones indica que los agresores habrían intentado hacerle algo a la chica que estaba con Rodrigo y su amigo, quienes quisieron defenderla.

Mónica Lobón, la mamá de Rodrigo, contó a C5N: “A la chica también le pegaron. Pero no sé, la Policía dice que tienen que tener más pruebas. Que los testigos que declararon no dicen quiénes fueron, que su relato no sirve. En la plaza donde estaba mi hijo había cámaras pero me dicen que no se ve bien. No sé. Acá todos saben quiénes son pero nadie hace nada. Es una familia muy conocida en Guernica, las veces que los denunciaron nadie se puso firme para que haya justicia”.

Se trataría de “conocidos malvivientes de la zona” y que uno estaría identificado como el Chili y sería de apellido Rajoy Jaime. Un grupo de personas incendió la casa de su familia, “para que se vayan del barrio”. El cuerpo de Rodrigo apareció en una plaza, a media cuadra de la panadería en la que se habían detenido a comprar facturas, y junto al cadáver había restos de maderas.