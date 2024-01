Javier Milei habló del paro general de la CGT: ¿Qué dijo?

Además, aseguró que, de esta manera, los sindicalistas estarían realizando tareas para las que no fueron elegidos.

Por otra parte, el mandatario estuvo activo en la red social X con likes y retuits, materia en la cual el mandatario no tiene filtro. En un posteo propio, trató de extorsionador a Pablo Moyano y luego dio me gusta a una cuenta fan que le contestó: "No llegamos tan lejos para dejarnos patotear por unos gordos corruptos".

En otro de los recortes de video que reposteo el presidente, uno de ellos hace referencia al gobierno de Alberto Fernández y dice que acumuló "1000% de inflación, con salarios por debajo de los 300 dólares y una brecha del 200%".

"La inflación venía viajando a un nivel que podía llegar a una hiperinflación", remarcó Milei y afirmó: "cuándo uno mira los números de inflación de diciembre se da cuenta que era posible un 50% si nosotros no modificabamos la política monetaria y fiscal".

@JMilei HABLÓ: "Durante el gobierno de Alberto Fernández se acumuló 1000% de inflación, los salarios estaban debajo de los 300usd, habia una brecha cambiaria del 200%, el BCRA estaba sin reservas, la inflación venia viajando a un nivel que podía derivar en una hiperinflación..." — Milei Abrazo 56% (@MileiAbrazoo) January 25, 2024

Entre otras interacciones, Milei likeo a Javier Lanari, uno de sus voceros. En la publicación, Lanari dijo: "Hay que dejar de llamarle "Paro General" a los paros de la CGT. De "General" no tuvo nada. Fue una movilización K para dañar a un gobierno recién asumido...".