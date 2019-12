José Pablo Feinmann reapareció tras sufrir un ACV

"El 14 de marzo de 2016 tuve un ACV (accidente cerebrovascular isquémico) y estuve dos meses y medio internado. Ahí fue una pesadilla. Me costó mucho volver a caminar, todavía no camino del todo bien y me ayudo con un bastón”, conto el reconocido el conductor del programa Filosofía aquí y ahora de Canal Encuentro.