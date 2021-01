Korol volvió a la TV y ahora tiene coronavirus

"Me siento bien, por suerte estoy por ahora sin síntomas", le asegura Korol al portal Teleshow un rato después de enterarse del diagnóstico. "Me hisopé ni bien me enteré de que había algunos compañeros que no estaban viniendo a la radio porque estaban con síntomas", agregó el conductor que se destaca en Despierta corazón (radio Pop) en la primera mañana de 6 a 9 horas.

Por otro lado, el conductor se refirió a su nuevo programa. "Hago radio todas las mañanas y estoy informado. Y me gusta ver tele también. No soy especialista en lo que va pasando a nivel de relaciones y quién está con quién o quién se separó o no; del quilombo me informarán mis compañeros. Me pareció que esta propuesta podía estar bien, y me gusta la posibilidad de aportarle humor, sumar algunos personajes de a poquito", afirmó Korol.

En cuanto al mundo mediático, explicó: "Hasta cierto punto está bien, pero después lo que hace cada uno en su vida privada me supera. Pude evitarlo a lo largo del camino. Algunos se mueven bien en esa área y saben hacerlo, pero yo no".