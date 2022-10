La curiosa forma con la que Andrea Frigerio describió a Lucas, su marido de hace 30 años

La diva argentina está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, ya que es ampliamente requerida para diversos trabajos relacionados a la industria audiovisual, donde ahora, por ejemplo, estrenó hace una semana atrás “Limbo” la nueva serie de Star Plus que la tiene a ella como protagonista.

En diálogo con la revista Gente, Andrea Frigerio se abrió y expresó en torno a su relación con Bocchino: “Es más callado, reservado y tuvo que cambiar una parte de su personalidad porque yo necesito saber cómo está, aunque no me convenga”.

Andrea Frigerio y Bocchino.jpg Andrea Frigerio y Lucas Bocchino

“Es cero frío, pero era de esos que no contaban mucho. Yo en el almuerzo le pido que me diga cómo le fue en sus cosas, soy de las que pide poner las cosas sobre la mesa y más si uno tiene algo que no le va. Yo siento que soy como una cocina blanca que esté siempre limpia: por eso hay que sacar la basura todos los días”, agregó la modelo top.

También le contó al periodista Leandro Mazza que hacen en su tiempo libre: “Vamos de viaje, salimos. Lucas es re cocinero y los fines de semana hacemos comidas. Siempre tenemos tiempos para estar juntos”.

Por otro lado, en cuanto a su familia, acotó: “Siento que mi familia es como un barco. Cuando hay que ir a algún lugar a acompañar a alguno, todos nos tenemos que ir hacia ese lado y acompañarlo. Y en la pareja me pasa lo mismo. Hay que acompañarse, ayudarse, contenerse y eso tiene que ver con el amor”.

Recordemos que Frigerio, quien también interpreta a una psicóloga en la tira “El Primero de Nosotros” por Telefe, conoció a su actual marido en 1992, y se unieron en matrimonio en 1996, por lo que llevan 30 años de relación.