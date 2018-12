Luego con bronca dispar√≥ contra Darth√©s: "Este forro de mierda estaba protagonizando una tira y fue muy encubierto. Estaba muy cuidado y no puede seguir pasando m√°s. No hay que darle lugar a estos forros. No s√© de la justicia, pero de la condena social no se va a salvar... Me da mucha verg√ľenza y asco", agreg√≥.

"Dijeron barbaridades de Calu. Basta de decir 'no, pero es un buen tipo'", sostuvo luego de elogiar al al colectivo feminista. "Realmente las admiro, me gustaría parecerme cada día más a ellas. Se las tilda y se las apunta cuando la causa de muy heavy. Cuando no le crees a una mujer que denuncia haber sido violada, hay otra persona que se va a callar, entonces apuntándolas con el dedo no cambia nada", remarcó.

Luego de la nota, Sofía volvió sobre sus dichos para aclarar: "'Nos están tratando como a perros' Los que me conocen saben el amor que le tengo a los perros, siempre lo muestro en redes. Eso dije hoy en una nota, fue lo que me salió en el momento como una forma de decir, no es fácil hablarle a la cámara y no me di cuenta, pido disculpas"

Embed ‚ÄúNos est√°n tratando como a perros‚ÄĚ Los que me conocen saben el amor que le tengo a los perros, siempre lo muestro en redes. Eso dije hoy en una nota, fue lo que me sali√≥ en el momento como una forma de decir, no es facil hablarle a la c√°mara y no me di cuenta, pido disculpas‚̧ԳŹ ‚ÄĒ sofi morandi (@sofimorandiOk) 12 de diciembre de 2018

