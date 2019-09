El mensaje vía Twitter fue a causa de que un ex vocero de Donald Trump se presentó en un concurso similar al Bailando en Estados Unidos.

La irónica propuesta de Tinelli para que Marcos Peña no se quede sin trabajo

Sean Spicer es un ex vocero de Donald Trump e insólitamente se convirtió en noticia este miércoles en la Argentina. Es que el ex funcionario de la gestión del magnate norteamericano se presentó en un concurso de baile televisivo y Marcelo Tinelli no la dejó pasar.