La joyita de 11 años y la capitana de 46 de Alianza, juntas y felicitadas por las de River

La primera es defensora y cumple mañana 46. Razón por la cuál considera el partido del domingo ante River como el “mejor regalo de cumpleaños, máxime que soy del Millo”. La segunda tiene apenas 11 y también cumplió un gran sueño; aunque ella es “de Boca”.

Fútbol-femenino-de-Alianza.jpg

Se trata de dos jugadoras de la Primera de Alianza de Cutral Co que se llevan 35 años y disputaron en Zapala el amistoso con el Millo en el marco de un cuadrangular. Ambas fueron felicitadas por sus pares de River por sus particulares historias. “Quiero seguir hasta donde me de el físico. Pero esto ya es para retirarme orgullosa el día de mañana. La entrenadora de River me felicitó, me dijo que ella tenía 28 años y dejó por temas físicos. Y en la calle también todos me felicitaron por la edad y por cómo jugamos”, comenta con satisfacción la emblema y referente, la gran capitana.

“Para mí fue una experiencia re linda, me encantó. ¿Qué me decían las chicas de River? Que era crack, que jugaba bien así que yo tranquila y re contenta”, celebra con voz de niña aún Maite.

Se tiran flores entre ambas. “La vi muy bien a Maitena. Me gustaría que llegara a la edad mía y desearlo lo mejor, porque tiene un gran futuro”, destaca Angélica sobre su compañera más chica.

Fútbol-femenino-de-Alianza-2.jpg

“Ella me ayuda mucho, confía en mí. El otro día le avisaba a nuestra arquera que yo estaba sola y que me pasara la pelota, por ejemplo”, devuelve gentilezas “la Peque”.

Empleada doméstica, la experimentada Angélica avisa que tiene una meta entre ceja y ceja: “La Neuquén Cup, queremos hacer una gran pretemporada y nos vamos a preparar con todo. Amo el fútbol, si para poder dedicarme de lleno decidí no tener más hijos”, confiesa la esforzada mamá de Tamara.

Por su parte, Maitena, quien se define como una delantera izquierda “habilidosa”, es escolta en su escuela (pasó a séptimo grado) y salió de abajo en el fútbol, de los potreros y clubes como Barrio Norte, de Plaza Huincul. Por ello, tiene un noble sueño: “Llegar lejos y que los barrios puedan tener merendero y propia cancha”.

Las dos se merecen nuevas ovaciones y más felicitaciones. Por suerte, ya las tuvieron de parte del pueblo del Gallo y de las chicas de River. Para jugar al fútbol, está claro, no hay edad…

Fútbol-femenino-de-Alianza-4.jpg

