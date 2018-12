Dijo que en octubre le hizo una denuncia civil a Chano Moreno Charpentier, su exnovio, por violencia de género, mientras que el último 13 de noviembre, Militta realizó la denuncia penal, que fue ratificada dos semanas después.

Según contó al diario porteño La Nación, la cantante, junto con sus abogados Julia Inés Schijman y Luis Negri, presentaron en la Fiscalía 22, a cargo de Eduardo Cubría, algunas de las pruebas en contra del solista. "Tengo las fotos del hematoma del ojo con la fecha en que me pegó. Esto fue en la intimidad pero tengo de testigo a mi mamá que lo escuchó decir barbaridades como la historia de la modelo", aseguró.

Sobre el hecho puntual denunciado, la neuquina relató: "Esa noche yo me quería ir de casa y él pensaba que era una pelea más. Me encerré en el cuarto para que a él se le pase la locura de la droga y del alcohol. Chano estaba como loco y cuando me dormí, entró en el cuarto como para tener relaciones. Él no podía entender que yo le dijera 'no, no, no'. Entonces, también hubo un hecho de violación".

Militta aseguró que hizo la denuncia ahora porque "antes tenía miedo" y que Chano la amenzaba. "Me decía: 'Haceme la denuncia. Andá a hablar con mis abogados, que ellos me pasaron un litro de suero en sangre cuando yo choqué para salir limpio'. También: 'Yo me voy a encargar de que nunca mas vuelvas a laburar. Ni en un bar vas a poder tocar'".

Chano y Militta fueron novios en 2016 durante tres meses, a los que ella definió como "traumáticos".

LEÉ MÁS

Tras la denuncia de abuso, el senador Juan Carlos Marino renunciará a sus fueros

Un senador renunció a su banca tras ser denunciado por abuso sexual

Thelma: "Escuchar a Darthés me revolvió las tripas"

La denuncia de abuso de Eva De Dominici contra un director de cine