Y el hecho de trabajar juntos en el programa de streaming Fuera de joda no los afecta, porque su relación nació de la convivencia y están acostumbrados a pasar todo el día juntos. En una de las transmisiones sus compañeras, las ex Gran Hermano Julieta Poggio y Daniela Celis, quisieron saber cómo fue la primera noche de amor una vez que Nacho salió de la casa con el título de segundo finalista.

La Tora contó cómo fue su primera noche con Nacho tras Gran Hermano.mp4 La Tora reveló cómo fue su reencuentro con Nacho cuando salió de Gran Hermano.

Como sucede habitualmente con los participantes que abandonan el encierro, los primeros días Nacho debía estar aislado en un hotel. "Yo pedí por favor. Hablé con el psicólogo, hablé con todos porque Primo, Nacho y Juli todavía no podían ver a nadie. Y yo, al haber estado en la casa, hablé con juan (el psicólogo) y le dije 'por favor dejame ver a Nacho'. Yo no quería hacer otra cosa que verlo a Nacho, yo solamente lo quería ver a él", relató La Tora.

Ante la insistencia, Lucila obtuvo la autorización pero le solicitaron que no le pasar información del afuera ni le diera su celular. Algo que la rubia cumplió a medias. Pero también le hicieron otro pedido: "una de las productoras y me dice 'Lu, acordate de no dar información del afuera. Si tenés un celular, no se lo des. Ayer Juli, Marcos y Nacho no durmieron nada y tienen que descansar porque mañana tienen notas'", reveló joven de Berazategui.

El último pedido no lo pudo cumplir: "Ese día estuvimos hablando de cómo estábamos y de las cosas del afuera y después... Nada", dijo a Tora. "No cuenta nada al final, qué me importa lo que hablaron, quiero saber cómo fue", disparó Daniela.

La Tora y Nacho.jpg La Tora y Nacho, cada día más enamorados.

"Contá vos, hacete cargo. Ponete los pantalones, dale", lo apuró la Tora a su novio, que hasta ese momento se había mantenido al margen de las revelaciones. "Estuvo re bien, fue muy lindo", expresó pudoroso Nacho.

Pero la respuesta no fue suficiente para Julieta, que inquirió: "¿Hicieron el amor o cog...?". Risueña, la Tora confesó: "El amor... Lo hicimos toda la noche. De 2 a 5 de la mañana". Y después descansaron, dijo Nacho, porque "a las 7 me tenía que levantar para ir al programa de Georgina".