La triste historia de vida de Julieta Díaz y su papá

Julieta Diaz padre 1.jpg

"Yo ahora estoy haciendo un espectáculo con mi viejo. Siempre quise hacerlo con él. A los 20 años intentamos y no pudimos. Nos llevamos muy bien, pero había algo que se complicaba para trabajar. A los 30 también volvimos a intentar y se complicó", reveló la artista.

Cuando parecía que no iban a poder cumplir su deseo de poder trabajar juntos en una obra, un problema de salud que tuvo su padre la hizo recapacitar.

“Mi papá tuvo una operación en el cerebro. Yo me di cuenta que lo podía perder. Fue un sacudón. Ambos somos más grandes y ahora estoy dándome el gusto de poder hacer este espectáculo con él", continuó la artista.

Julieta Diaz padre 2.jpg

"El otro día vi una foto de él teniéndome en brazos de bebé. Ahí entendí que él me cuidó, me cambió los pañales... Yo creo que detrás de la bronca de cuando los padres e hijos están peleados hay mucha pena", aseguró Julieta Díaz.

Otro de los invitados que estaba en el programa era Alex Caniggia, quién está distanciado de su padre, desde que se confirmó su separación con Mariana Nannis. El influencer muchas veces dijo no hablar desde hace meses con el ex jugador de la selección argentina y aseguró no importarle la distancia.

Por eso, al escuchar la reflexión de la actriz, el mediático aseguró que no estaba de acuerdo y que él no sentía pena por su situación con su padre. Luciano Castro, que también estaba invitado a la mesa cerró el tema con una fuerte frase: "El tiempo va a acomodar las cosas y Alex se va a reencontrar con su papá tenga que ser”.