Las 28 muertes que enlutaron el 2019

⚫ MURIÓ HORACIO "PECHI" QUIROGA" ⚫ El Intendente tenía 65 años. Ocurrió este sábado a la madrugada en su vivienda. Tras el llamado de familiares, personal del SIEN intentó reanimarlo sin éxito. Nació el 17 septiembre de 1954 en San Martín de los Andes y de muy joven comenzó su militancia en la Unión Cívica Radical. En diciembre, el mandatario y candidato a senador por Juntos por el Cambio iba a completar su cuarto mandato en la ciudad. La nota en lmneuquen.com.