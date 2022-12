Las fotos de la mansión que tiene en el campo Analía Franchin

En la parte interior de la residencia, la panelista decoró cada ambiente con un estilo muy personal y elegante, con un cómodo sillón pegado al ventanal que es pura y exclusivamente para su perro, sobre el que puede recostarse y descansar.

Se sabe que la Analía tiene un profundo amor por los animales, tanto que decoró su habitación con cuadros y pinturas alusivas a la temática de los caballos. Cabe resaltar que admira muchísimo a los equinos. Tanto es así que su hijo heredó ese amor, ya que es un buen jinete.

Luego de su paso por Masterchef, la cocina se convirtió en otro de sus pasatiempos preferido. Al igual que con el reality show, también para su familia y en su casa Analía dedica varias horas para agasajar a su familia.

Más allá de que la casona de campo que tiene Analía es un lugar de descanso, allí fue el lugar escogido por la panelista para pasar los tiempos de cuarentena en el 2020. Allí impuso un régimen muy estricto, que consistía en hacer sonar la campana a las 8 de la mañana.

“Estamos en el campo. En cuarentena tenemos momentos de amor y de odio. Los momentos en los que exploto son cuando mi hijo no me da bola para hacer la tarea y a mí no me gusta el rol de maestra”, explicó en su momento Analía.