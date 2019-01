"A ustedes les parece que me traten así? Me ofrecieron un trabajo para una concesionaria. Me llamaron por teléfono y me explicaron como era todo!!! Hasta ahí todo de diez. Luego recibo este msj cuando a mi en ningún momento me dicen que tengo que sacarme 12 fotos en ropa interior. Es necesario que me digan estás cosas? Sinvergüenza son y discriminadores”, publicó la mujer en su cuenta de red social.

En la conversación de Whatsapp que la Daiana mostró con una serie de capturas de pantalla, se lee como el supuesto representante le pide “12 fotos en lencería y el cv".

Ante eso Ferrúa le contesta que nunca se le informó sobre el envío de fotos en lencería, y al requerirle el motivo para pedir ese tipo de fotos, el hombre le contesta que es "para detectar a las tímidas y acomplejadas".

La mujer se niega e insiste que nunca se le informó ese requisito y que no está interesada en el trabajo, recibiendo como respuesta: "Claro, decís pesar 70 kilos, sos una gorda acomplejada". En ese momento, Daiana señaló que estaba siendo discriminada pero las agresiones no se detuvieron. “gorda boluda" y "aparata sin personalidad", fueron algunos de las respuesta del hombre.

Ferrúa adelantó que denunciará en las fiscalías platenses a la persona que se escudó detrás de esa firma para pedir fotos en lencería y luego discriminarla.

Desde la firma que supuestamente había lanzado la convocatoria a esa vacante en la concesionaria se desligaron por completo y se solidarizaron con Daiana y las demás víctimas. “Nuestra compañía opera a través de Facebook, LinkedIn, mails corporativos y algunas líneas de WhatsApp que se usan en casos específicos y no para pedir datos. Mucho menos fotografías. Lamentablemente es muy difícil dar con la identificación de esta persona. No sabemos si es una o varias", detalló Gonzalo Santiago, compliance officer de la compañía.

Y señaló: "En cuanto nos enteramos del modus operandi llamamos a todas las víctimas para explicarles la situación y solidarizarnos con ellas por lo sucedido. Sabemos que con todas hicieron y hacen lo mismo: crean avisos de empleo falsos, dejan un número de WhatsApp y les piden fotos en ropa interior".

