Los jueces Carlos Hermelo, Javier Mariani y Patricia Toscano concedieron por unanimidad la "excarcelación extraordinaria" que le había otorgado el Juzgado de Garantías pese a que la fiscalía se había opuesto.

"Ha quedado evidenciado a mi entender que no solo la imputada Córdoba se encontraba sometida a una sistemática violencia de toda índole por parte de su esposo sino que todo el grupo familiar padecía la irascibilidad de la víctima de estos actuados", explicó en su voto el juez Hermelo, al que adhirieron sus pares.

"Debo destacar la sabia decisión del juez garante de imponerle obligaciones especiales a la causante consistentes en no salir del domicilio ofrecido para la medida durante los primeros treinta días (...) lo que posibilitará que en dicho lapso el Ministerio Público logre en avanzar con la investigación sin riesgo alguno de que su labor sea entorpecida", señaló en el escrito.

El magistrado resaltó, a su vez, "la buena impresión personal que Paola" le causó en la audiencia de conocimiento con el Tribunal. "Me ha quedado evidenciada una vez más el alto grado de afectación de la violencia padecida durante largos años por parte de la víctima de autos", dijo Hermelo.

Al salir del tribunal, uno de los colaboradores de Javier Chirino, el abogado de Paola y Milagros, señaló, visiblemente emocionado: "Cientos y cientos de mujeres de todo el país y del mundo, y hombres, que creen en que esto puede cambiar estamos exultantes de felicidad y agradecidos a los jueces de la Sala 1 porque la escucharon, la vieron a Paola y entiendieron que esta mujer fue víctima de violencia de género durante tantos años, víctima de todo un sistema que no la escuchó. Que no quiso, que no pudo o que no se que... yo soy parte de esta defensa oficial que esta a cargo del doctor Javier Chirino, y orgulloso de trabajar en un poder judicial que tantas veces he criticado pero que hoy dictaron lo que efectivamente se merecen Paola y Milagros".

El jueves pasado fue liberada Paula Milagros Naiaretti, la hija de Córdoba. La joven de 18 años fue excarcelada desde la alcaidía departamental de La Plata, donde permanecía detenida junto a su madre por el crimen de su padre.

Alberto Elvio Naiaretti fue hallado asesinado el 9 de marzo último en su casa, y la esposa y la hija fueron detenidas por el crimen y confesaron ante la justicia haberlo asesinado porque hace años eran víctimas de violencia intrafamiliar.

