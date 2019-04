Lo pedía el país: le quitan la amarilla al patriota Muñoz

El fallo se conocerá hoy, pero de manera extraoficial se adelantó que el tribunal hará lugar al reclamo del club y, dada la especial circunstancia, cercana a una fecha tan afín a los sentimientos de todo el país, la segunda tarjeta al jugador de la entidad cincosaltense se levantará para que no deba cumplir sanción deportiva durante el certamen, al menos por este hecho.

Benito, oriundo de la ciudad de Allen, explicó después que solo aplicó el reglamento FIFA: “Se sancionará con amonestación cuando con ocasión de la celebración de un gol el futbolista se despoje de su camiseta o la alcance por encima de la cabeza, así como cuando se sobrepase a la valla que rodea el terreno de juego”. Todo para evitar cualquier tipo de situación violenta, algo que jamás buscó provocar Muñoz cuando decidió homenajear a los caídos en la guerra.

Hubo diálogo

Tras el partido, el defensor involucrado en la situación y el árbitro tuvieron una charla en la zona de vestuarios en la que “Benito se hizo cargo de su error”, según afirmó el futbolista en el programa radial El Búnker Deportivo de LU19 de Cipolletti en la semana.

A los pocos minutos, la imagen se viralizó a través del sitio lmneuquen.com y Benito comenzó a soportar cuestionamientos desde todos los sectores y escuchó debates respecto de lo sucedido.

Ahora encontrará algo de alivio cuando se termine beneficiando al ex jugador de Cipolletti y Centenario, decisión directamente emparentada al sentido común y al aplicar el famoso espíritu del reglamento en situaciones tan puntuales y manifiestas como la vivida el domingo en el Alto Valle de Río Negro.

Este fin de semana no habrá actividad por las elecciones a gobernador que vivirá la provincia, pero Muñoz estará a disposición para el domingo 14 enfrentar a la Academia Pillmatun.

Una movida de marketing que les salió casi perfecta

“Ya está a la venta la casaca que recorrió el país! La querés? Disponible la número 2, 5, 9, y 10 a $700”, es lo que publicó el club Maracacinho en su cuenta de Facebook ayer.

La camiseta aurinegra que utilizó el plantel superior el domingo tiene estampado el mapa de las Islas Malvinas en la parte frontal, como un sencillo homenaje a los Veteranos de Guerra.

Fue la prenda oficial de la institución en primera división, que se unió a esta homenaje porque en sus filas hay un jugador que es hijo de un ex combatiente y la mantendrá hasta el final del 2019.

Después de las imágenes que se viralizaron en todo el país por la acción de Roberto Muñoz tras el gol, la dirigencia encontró la publicidad más explosiva para tratar de sumar algo de dinero a sus arcas, sin haberlo planificado ni buscado de ninguna manera.

Los interesados pueden tomar contacto con la institución a través del mismo medio, poniendo en el buscador interno “Club Maracacinho” y ver la manera de recibirla a domicilio.

El club que hace las veces de local en Cipolletti se integró al fútbol oficial a principios de 2018 y este es su momento de mayor popularidad.

Otro reclamo justo: ahora van por las tierras propias para poder entrenarse

Maracacinho ya tiene habilitado a Muñoz. Ahora espera que otro reclamo incluso más importante tenga lugar. Es que el club “hace un tiempo tomó a concesión unas tierras (camino a Contralmirante Cordero), con muchísimo esfuerzo empezó a invertir en el sueño de tener una propia cancha (en Liga Confluencia alquila en San Isidro, de Cipolletti, ex Pillmatun).

Hicieron un vestuario y otras cosas más. Hace unos meses una ex concejal del gobierno anterior puso una queja que en esa chacra no se podía hacer nada porque eran tierras para producción. Entonces quedó todo estancado, se armó mucho revuelo por lo injusto de la situación y por todo el dinero, tiempo, empeño y esperanzas invertidas”, cuenta una allegada a la entidad. “Las autoridades de Cinco Saltos se comprometieron a darles unas tierras donde ahí si podían construir la cancha. Pero aún no se avanzó”, agregó la fuente.