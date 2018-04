Luis Barrionuevo es la nueva vieja cara del PJ

“Tenemos la obligación de poner al movimiento en marcha. No es una tarea fácil. Me debo a la Justicia, que me designó”, dijo el líder gastronómico, quien asumió en el cargo tras la ratificación de la jueza federal María Servini, que elevó a la Cámara Nacional Electoral la decisión sobre la intervención partidaria luego de la apelación del presidente destituido José Luis Gioja.

Acompañado en la sede partidaria por el politólogo peronista Julio Bárbaro (será el coordinador de equipos) y el periodista Carlos Campolongo (vocero), Barrionuevo dijo: “Tenemos que volver a ser poder. Hay que instalar en la Casa de Gobierno al peronismo. Y vamos a ser frentistas: vamos a llamar a otros que no piensan como nosotros pero que quieran participar. Quienes quieran estar en las internas, que lo hagan”.

El sindicalista explicó que su objetivo será “sanear” al partido y dijo que “de acá saldrá la fórmula para el año que viene”, en referencia a las elecciones presidenciales de 2019. Luego criticó al gobierno de Mauricio Macri: “Todos sabemos que este Gobierno no nos va a dar la felicidad, porque no reconoce las pymes, los telares, los talleres... no conocen lo que es la producción. Conocen de countries, de Punta del Este”.