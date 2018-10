Esta miércoles por la noche, en su Twitter, la rubia volvió a disparara contra su ex, el economista Martín Redrado, con quien rompió relaciones luego del escándalo de la magia negra pero al que, cada tanto, se encarga de descalificar por las redes.

"Basta basta de torturarme y castigarnos!Me quemaste la cabeza todo este tiempo q las cosas profesionalmente te van mal por mi culpa, q perdiste trabajos y por atras me entero que estas pensando en alquilar o alquilaste ya una mansion el punta del este!!Basta d este psicopateo", tuiteó la modelo, mostrando su enojo por el alto desembolso que hará su ex pareja.

Embed Basta basta de torturarme y castigarnos!Me quemaste la cabeza todo este tiempo q las cosas profesionalmente te van mal por mi culpa, q perdiste trabajos y por atras me entero que estas pensando en alquilar o alquilaste ya una mansion el punta del este!!Basta d este psicopateo — luciana salazar (@lulipop07) 4 de octubre de 2018

Luli había cortado todo vínculo con Redrado a fines de agosto, cuando, otra vez, lo acusó por Twitter.

"Es muy enfermo (encima separados), por eso no dejo más que vea a mi hija, porque no quiero que mi hija tenga una imagen así de un hombre que juega con las mujeres y porque me hace brujerías que lo descubrí en su casa el domingo pasado. Es un tipo oscuro”, había escrito antes de desatar un escándalo, con audio filtrado por ella, al enterarse que el economista había guardado en el congelador un vaso con su nombre para alejarla de su vida.

Entonces aseguró que no lo dejaría ver más a Matilda, la beba que Luli tuvo en Miami por un alquiler de vientre, y que muchos sospechan que también es hija de Redrado.

Sin embargo, pese a la distancia, la relación tóxica que mantienen parece que sigue, al menos por las redes.

