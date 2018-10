En el audio se lo escucha a Redrado admitir que todavia la ama y ella lo acusa de romper códigos. A continuación Luli le dice a su amiga: “El me hace quedar a mí como la que no lo puedo soltar y es él el que no tiene códigos…".

Y agrega la vedette y ahora conductora televisiva: "Lo de él es todo una fantochada, una mentira, todo busca conflicto. Es una tortura eso“.

Embed

En agosto pasado se había viralizado otro audio en el que ella acusaba a su ex de brujería. Mientras que hace unos días, la modelo acusó en las redes a su ex de psicopatearla al decirle que pierde trabajos por su culpa y gastará una fortuna en sus vacaciones.

Lo llamativo es que la pareja está separada desde marzo último.

LEÉ MÁS

Luciana Salazar compartió una grabación que confirma la brujería

Luciana Salazar dio detalles de la brujería que le hizo Redrado

Luli disparó contra Redrado porque alquiló una mansión en Punta del Este