Marcela Tauro contó qué le molesta a Wanda Nara de la China Suárez

Hace unos días la empresaria cosmética y ex pareja de Mauro Icardi había hablado con Vanity Fair e hizo referencia a la relación que tuvo su ex marido con la China. “La mujer en cuestión es muy conocida en Argentina por haber roto numerosas familias famosas. Una vez salió con un actor mientras su esposa estaba embarazada y perdió al bebé”, contó haciendo alusión a Cabré y Tobal.

“Otra vez le robó el marido a una madre cuya hija había muerto poco antes. Como la conozco, mientras engañaba a mi esposo, también me escribió como si fuéramos amigas. Me dijo que quería venir a verme a París, me llamó por FaceTime. Lo encontré insoportable”, agregó en aquella ocasión.