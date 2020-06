Marcelo Bonelli insultó en vivo a sus compañeros

El insulto por el que Marcelo Bonelli pidió perdón

Las imágenes se viralizaron inmediatamente y generaron toda clase de comentarios negativos en su contra. “Ningún compañero te banca, quiero que lo sepas”, “Que pida perdón por hablar como un bruto y poner todas las S en donde no van. Cada vez que lo escucho me dan ganas de mandarlo de un sopapo a primer grado”, “Bueno, pero que Alfredo Leuco es un pelotudo lo sabe hasta mi sobrino de diez años”, fueron algunos tuit de los usuarios.

Ante la repercusión de sus dichos en las redes, Bonelli hizo su descargo. “Este tuit se lo quería dedicar a los que nunca se equivocan, a los que viven de atacar a los demás; Pero no. Se lo dedico a mis compañeros que me bancan los errores todos los días. Perdón, me equivoqué”, redactó una de las figura del Grupo Clarín en la red social del pajarito, poniéndole así un punto final a una nueva controversia en la emisora.