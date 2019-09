Marisa Brel salió a pegarle duro a Pequeña Victoria

“El mensaje que se le deja a la sociedad es importante. La vi ayer para ver cómo se manejaba el tema, y la verdad que me resulta fuerte, no creo que la siga viendo. Había muchas cosas de información que estaban mal”, arrancó opinando Marisa en Por si las moscas (La Once Diez). Y continuó: “Celebro que se toquen temas para que se naturalicen y desmitificar cuestiones, pero imaginate que si estoy desesperada por tener un hijo y voy a subrogar un vientre y veo en la novela que el contrato se puede deshacer, me da un miedo mortal”.