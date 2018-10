Mauricio Macri: "Ya sé que cuesta llegar a fin de mes"

“Hoy las obras son hasta 40 por ciento más baratas de lo que salían con el gobierno anterior. Las obras ya no son más sinónimo de corrupción; son esperanza, son alegría. Sé que cuesta llegar a fin de mes, pero es cuando más tenemos que confirmar que tomamos el camino correcto, el de la verdad, la transparencia, el trabajo en equipo. No más mentiras. No más decirnos que las cosas pueden ser gratis y después encontrarnos con una deuda terrible. Cuesta, pero lo vamos a hacer”, aseguró Macri, quien estuvo acompañado por la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. “Uno imagina a ustedes disfrutando este espacio, ahorrando tiempo, estando más seguros. Con los Metrobús todos los días viajamos mejor”, agregó el jefe de Estado en relación con la extensión de 3,3 kilómetros del nuevo Metrobús.

“La Argentina se encuentra fuertemente comprometida con la institucionalidad y combatiendo la corrupción y la impunidad. Impulsamos leyes para que la Justicia sea la misma para todos”. Mauricio Macri. Presidente de Argentina.

El dólar bajó por tercer día seguido

Por tercera rueda, el dólar al público operó en baja. En el promedio de bancos de la City porteña cedió 38 centavos (-1%), a $38,18, mientras que en sucursales del Banco Nación restó 40 centavos, a 38 pesos para la venta.