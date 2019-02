Al ver la publicación de Facebook de la periodista italiana Selvaggia Lucarelli, presentando un artículo que escribió sobre el conflicto y el rol de Nara, a quien la elogia por hacer valer los intereses de Icardi, López salió al cruce y posteó: "Cuántas tonterías de esta supuesta dama... Cuando tratan de desplazar sus problemas, empiezan a hablar sin sentido para tratar de solucionar un problema que tarde o temprano llegó” dando a entender que el conflicto de Mauro y su club era inevitable.

“Dios las hace y ellas se juntan. Tengo tantas cosas que contar de estas dos en el #milanobynight”, agregó.

Embed Quante cavolate di questa presunta signora... quando cercano di spostare i loro problemi iniziano a parlare senza senso per cercare di spostare un problema che prima o poi arrivava. Dios las hace y ellas se juntan. Ho tante cose di raccontare di queste 2 nella #milanobynight pic.twitter.com/A9A6Iru6xA — Maxi Lopez (@MaxiLopez_11) 19 de febrero de 2019

La periodista no tardó en salir a responderle y con ironía escribió: “Me gustaría conocer algo más de mis famosas noches en la movida de Milán, pero me temo que él no sabe mucho, ya que en Milán el chico jugó (poco y mal) 5 MESES”.

