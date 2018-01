"Me gusta matear con mis viejos y mis hermanos"

“Como los días están mucho más lindos te llegan más invitaciones, y vos estás limitada a comer o a tomar algo. Por eso por ahí lo hacés pero un fin de semana y ya está. Pero de tener, tenés todos los días algo para hacer”, cuenta la púgil orense, ahora radicada en Centenario.

Viñas logró el cetro sudamericano en agosto, por fallo unánime, frente a la pampeana Gloria “la India” Yancaqueo y ahora todo se encamina para que defienda el título en marzo. “Estamos preparándonos para esa fecha, sabemos que tenemos posibilidad de pelear, por eso no estoy disfrutando del todo el verano”, indica la campeona de 31 años.

La rutina diaria de Betiana comienza con un trote, entrenamiento con Bruno Godoy a las 14:30 y físico en el Ruca Che más tarde, algunos días con pileta.

El dilema aparece cuando llegan las invitaciones. “A mí, por lo menos, no me gusta probar mucho, me gusta comer y si me tengo que cuidar, me cuido, es una cosa o la otra. Igual soy medio tranqui, ahora que estoy acá en la zona, estoy más con mi familia, tomo mate con mis viejos, mis hermanos”, dice y confiesa que es en la casa de “los viejos” donde se da algunos gustitos. “Me gusta cualquier cosa que sea dulce. Con lo salado no tanto, pero con lo dulce… Es más, en mi casa, yo vivo sola, no hay nada dulce, pero allá siempre hay facturas, calzones rotos o tortas, pero sé que ahí me controlo”, explica.

