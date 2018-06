"Me iría de Cipo sólo a la B Nacional"

Aprobado por Henry Homann, el Chuky, como lo apoda el vestuario, jugó el último partido con la Banda de Chubut en Cutral Co, también por la Copa Argentina, el día en que los patagónicos eliminaron a Chacarita en la edición del 2017.

Con contrato vigente por los próximos dos años, no adelantó vacaciones. “Quiero jugar. La familia se extraña, pero mucho más divertido es estar prendido en estas finales. Los chicos juegan muy bien y uno trata de tranquilizarlos dentro de la cancha, cuando se los quieren llevar por delante”, contó.

El domingo fue titular en el 2 a 0 sobre Catriel por los primeros 90 minutos de la serie doméstica. Seguirá entrenando en La Visera para la revancha, en el Día del Padre.

Se lo nota cómodo en la institución y él lo reafirma. “Sólo me iría de este club para jugar la B Nacional. Para seguir en el Federal A me quedo acá, que es el más grande de todos”, jura que les dijo a los dirigentes.

Pese al mal año deportivo del Albinegro en la campaña del ascenso, a su teléfono han llegado un par de alternativas para jugar en segunda. “Algo hay. No sé si es lo que más me convence, pero es B Nacional. Vamos a ver, no descarto nada”, adelantó.

Los jujeños y Almagro, en julio

Ayer, la Copa Argentina les puso fecha a los cruces pendientes de los 32avos. de final, entre los que está la llave que define al rival de Cipolletti para la siguiente instancia.

Gimnasia de Jujuy y Almagro chocarán entre sí el domingo 29 de julio en la ciudad de Salta, y el Albinegro estará muy atento.