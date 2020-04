Médica contó que fue acosada por un doctor de la tevé

“Yo cuento la historia, dice Zin. Contá la historia de cuando me invitaste a tu oficina. Estoy hablando de hace 20 años atrás. A los que me preguntan, si claramente fue un acoso. Por esas cosas que pasan en la vida, por casualidad llegue a un programa de tv”, indicó Lestelle.

En una serie de posteos, la mujer contó que “me proponen en un canal de tv, ser parte de un programa. Misma señal que trabajaba Zin, quien me invito a su oficina. Yo, naif, fui a la oficina, un sillón contra una pared más grande, otro sillón aparte, me siento, el emérito, ja, no se sentó en el otro sillón, se sentó en el mismo que yo, a 10 cm. intento explicarme que en el medio, necesitaba padrinazgo”, afirmó.

“Yo tuve la suerte de tener padres de avanzada, y mido 1.74, con tacos, más. Le agradecí su intención al doctor Zin y le dije que yo tenía padre y hermano, y que no necesitaba padrino. Asi que el tipo que escuchan diciendo verdades, duden de sus intenciones", recalcó.

Y puntualizó: "Que el gran doctor ZIn de @A24COM salga a desmentir lo que yo digo. Sí, salí del pantano Zin”, cerró.

