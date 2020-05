Mirtha no logra reponerse de la muerte de Goldy

“Igual, creo que cuando podamos salir, Goldy va a tener la despedida que se merece, rodeada de amor. Esto es como un paréntesis difícil”, agregó.

Juana contó que no ha visitado a su abuela, pero que está en constante contacto con ella. “Yo todavía no la voy a ver, no puedo. Usa WhatsApp para comunicarse... ¡Y manda papiros! Tenés que ir bajando para leer todo”, dijo entre risas. “Videollamadas no hace porque es muy coqueta, no se presta a eso”, comentó.

Agregó que todos los fines de semana, después de ver el programa, Mirtha le manda una devolución de lo que vio en la pantalla. “Ella me dice que muevo mucho los ojos cuando hablo, pero es porque desde chica, cuando me pongo a pensar, tengo que buscar un punto de concentración”, precisó Juana. “También me dice que muestre el vestido, que de una vueltita... Y me felicita porque dejo hablar a los invitados más que ella”, manifestó con humor.

