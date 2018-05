"Lamento haber expuesto mi vida privada de esa forma y a mi familia. Fue un enojo de una chica de 19 años que luchó toda la vida por salir adelante y a veces, como cualquier persona, puedo cometer errores", escribió la joven poco antes de la antes de la medianoche.

“Reaccioné en caliente y no debería haberlo hecho. Pienso mantener el perfil bajo que siempre me caracterizó. Agradezco a los que se preocuparon y preocupan por mi. Pienso arreglar los problemas puertas para adentro como lo hice siempre", continuó.

"Pienso arreglar los problemas puertas para adentro como lo hice siempre. Quiero dejar en claro que violencia jamás hubo", aclaró.

"No pienso seguir dando notas sobre este tema. Espero que sepan comprender mi reacción en un momento de enojo. Saludos", concluyó la hija del conductor de Intrusos.

Las palabras de Morena no conmovieron a su hermana Rocío, que sin pelos en la lengua le contestó a través de las redes. "Nunca tuviste un perfil bajo. Siempre te gustó hacer todo público y por eso lo hiciste ahora. Encima ni disculpas pedís. Sos una desubicada. Todo por atención. Andá al psicólogo nena", escribió enojada.

Además difundió una charla por Whatsapp con su hermana. "No te voy a dar fama nena. No te metas en temas que no son tuyos. Besitos", le escribió Morena. "Ah bué, ¿a mí me das fama vos? ¿Quién te creés que sos?", le respondió."Cuando creés que sos ese nivel de importante pero no sos nadie", remató Rocío.

Por el contrario, Jorge Rial se mostró comprensivo con Morena en las redes y le dedicó posteos en Twitter e Instagram.

"El hijo puede enojarse, insultar y hasta odiar a su padre. Es parte del crecimiento. Pero el padre no. Solo puede amar incondicionalmente. Pese a todo y contra todo. Con limites y con cariño. Tratando que la combinación sea exacta. A veces se puede. A veces no. Per hay lazos y besos que no se pueden romper jamás".

Embed #BuenMiercoles para todos! El amor hace que todo vuelva a su lugar. Con paciencia, hasta el río más desbordado vuelve a su cauce natural. Es la ley de la vida. — JORGE RIAL (@rialjorge) 16 de mayo de 2018

Natacha Jaitt, quien había celebrado el estallido de Morena, no se quedó afuera del nuevo capítulo de la interna familiar de los Rial e hizo su descargo en Twitter.

Embed Que lastima que se juegue con algo tan grave ... pero llegó el peor padre del planeta y puso la tarasca otra vez, para tapar todo @rialjorge - en fin. Pobres pibas. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 16 de mayo de 2018

Embed Cuando alguien q sufrió violencia e intento de violación , recalca en LETRAS REMARCADAS ahora q NO, es porq SI REALMENTE SUFRIÓ ESOS ABUSOS. “La persona que no miente, nunca dice que YO NO MIENTO”, la aclaración es para q urgene 1 fiscal de oficio CITE A INDAGATORIA A @rialjorge pic.twitter.com/jjYTsx5Vet — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 16 de mayo de 2018

