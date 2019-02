Más tarde, en una idea y vuelta con su panelista de Incorrectas, Moria fue más punzante: "Pese a todo lo que critica ella quiere que gane Macri. ¿Qué es Mirtha Legrand? Es actriz mi amor... no se lo cree ni ella. ¿Quién le va a creer que mientras dice 'hay que vergüenza los pobres de este país ta ta ta ta ta ta ta ta, después diga 'lo vuelvo a votar a Macri'?".

"¿Vos te creíste esa retada en cámara? Por favor", le dijo a Papaleo. Y agregó sin filtro: "Todas estas fanfarronadas de la forrándula-farándula, es como que me voy a retirar. Yo doy la vida por mi", ´remarcó y luego aseguró que no le cree los reclamos que Mirtha le hace al gobierno frente a las cámaras.

"Es como la mamá que los reta, yo los veo como familiares", argumentó deslizando la complicidad entre la conductora y el mandatario.

"Este es un año electoral y puede hacer todo lo que quiera, lo que me parece muy fuerte de verdad, y eso me hace como negar todo lo demás, es que diga que daría la vida de ella. Eso me parece too much (demasiado). Dar tu vida para que no vuelva el kirchnerismo, da tu vida por otra cosa, por tus nietos...", lamentó Casán.

