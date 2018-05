Moyano dijo que en el Gobierno son "chorros"

En conferencia de prensa en el Hotel Intersur, tras encabezar un Congreso Extraordinario de la Federación camionera, Moyano ironizó sobre el acto que llevó a cabo el mandatario porteño para inaugurar las obras de remodelación de la Plaza de Mayo: “Tienen miedo de llevar gente para que no lo puteen. Si tenemos que hacer un reclamo, lo vamos a hacer con toda la fuerza que tengamos. Porque para eso nos pusieron los trabajadores acá. Ni el Gobierno ni Larreta. Nosotros respondemos a los camioneros, le guste o no a Larreta”, subrayó y desafío: “Si quieren inventarme alguna otra cosa para meterme en cana, que lo hagan, pero no voy a traicionar los principios que tengo con los trabajadores”.

Rodríguez Larreta había dicho que “la gente quiere vivir en un país normal, sin patoteros como Moyano, que amenaza paralizar el país más que al Gobierno”.