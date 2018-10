Horas después de llegar a su casa y retomar su catarsis tuitera, la conductora radial sufrió una fuerte descompensación y fue reanimada por su hija Antonella, quien acudió a Twitter para dar a conocer episodio que vivió por el preocupante estado de salud de Jaitt.

“Le acabo de hacer RCP (Reanimación Cardiopulmonar) a mi madre, por este motivo la desconecto de las redes”, escribió la joven en la cuenta de la mediática.

“Mamá se descompensó tras una compresión muy fuerte abdominal por el vendaje post operatorio que impidió que le fluya la sangre con normalidad, yo estudie RCP y gracias a dios pude asistirla.En breve se ocupan los médicos”, añadió.

Embed Voy a explicarme mejor ahora que se estabilizó. Mamá se descompensó tras una compresión muy fuerte abdominal por el vendaje post operatorio que impidió que le fluya la sangre con normalidad, yo estudie RCP y gracias a dios pude asistirla.En breve se ocupan los médicos. Antonella — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 14 de octubre de 2018

De mal en peor

No obstante, hora después Antonella hizo un posteo apuntando contra el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) por abandono de persona.

“Quiero denunciar a las que atienden SAME desde las 7:48, mil preguntas como si fuera una frontera ilegal para que atendiendan a mi mamá de urgencia porque se desangra por dentro”, lanzó. “Están haciendo abandono de persona”, advirtió arrobando a su tío Ulises Jaitt.

Embed QUIERO DENUNCIAR A LAS QUE ATIENDEN SAME DESDE 7.48, MIL PREGUNTAS COMO SI FUERA UNA FRONTERA ILEGAL PARA QUE ATIENDAN A MAMÁ DE URGENCIA PORQUE SE DESANGRA POR DENTRO Y ESTÁN HACIENDO ABANDONO DE PERSONA! @ulisesjaitt TESTIGO. “NO ME CIERRA “ TIRA LA TELEFONISTA! 911 EN CAMINO. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 14 de octubre de 2018

Luego, el conductor del envío radial El show del espectáculo excplicó: “Es una vergüenza el SAME que no mandaba ambulancia porque a la telefonista no le cerraba lo que le explicábamos. Llamamos al 911 y ahora está hospitalizada”.

