Ahora la mediática publicó un nuevo audio donde el conductor le dice a su hija Morena que su ex novia, Loly Antoniale le "cagó la cabeza".

"Atención Córdoba y @loly_anto ... Así que vos le cagaste la cabeza a More x llevarla a Córdoba?", disparó Jaitt y advirtió que Rial le puso un bozal mediático a su hija para que no hable más de él.

Embed Atención Córdoba y @loly_anto ... Así que vos le cagaste la cabeza a More x llevarla a Córdoba? “ porque nadie levanta lo de Rocio con Agustina ( Kampfer) pero a vos si. (X More) ahhh por eso la cautelar a More? Ah y HUEVOS, se dice con “S” periodistaaaa @rialjorge pic.twitter.com/AESwK6z0yK — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 12 de junio de 2018

Embed Sabían que @rialjorge le metió una cautelar a su hija @moorerial para PROHIBIRLE hablar de él? Si. El padre fantasma. Cuanto miedo tiene NoCierto?鉁 — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 12 de junio de 2018

“Me rompe los huevos. No me gusta. Porque además Mariana fue la que te llevó a Córdoba. Para mí ella te cagó la cabeza y no se lo voy a perdonar nunca en la vida”, dice el periodista.

“Yo no vi nada de Rocío con Agustina (Kämpfer) porque nadie lo levanta pero lo tuyo lo levantan todos. Me rompe las pelotas ver estas cosas a mí, estoy cansado de esto”, continúo. "Si lo hace Rocío, también se lo voy a decir. No puede ser que ustedes sigan pendientes de mis exs", concluyó.

Embed

Luego de volver a incendiar al conductor de Intrusos, Natacha siguió criticándolo en las redes y le hizo un guiño al ex amigo del periodista, Luis Ventura, a quien Morena recurrió cuando intentó suicidarse.

Embed Gracias tío @LuisVenturaSoy por darle trabajo diariamente a @moorerial , sos un gran tipo y me chupan un ovario los q critican. Lo conozco hace muchos años a Luis y es el único que siempre está ayudando. Gracias amigo. Gracias. 鉂わ笍 — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 12 de junio de 2018

Embed Vos nunca trabajaste @rialjorge sólo te levantaste temprano para sacarle guita a la intimidad de la gente, entonces, no le enseñaste a tu hija la educación del trabajo REAL de ganarse el pan dignamente c/sacrificio. Jamás podés exigir q sepa manejarse en algo q desconoce, corta. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 12 de junio de 2018

Embed Importante leer esto, más xq es producto de chicas abusadas, teléfono @rialjorge vos, que encubriste el abuso de tu hija por tu chofer personal. https://t.co/BdEGEpChoi — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 12 de junio de 2018

Embed Sentíme @rialjorge , ni a un perro adoptado se lo vuelve a tirar como si no hubiera existido cdo te aburrió(?). @moorerial ES TU HIJA ADOPTIVA TAMBIÉN, por lo cual ya activé que te llegue la demanda judicial por tu abandono . Si, YO. la nueva mamá de the lion. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 12 de junio de 2018

LEÉ MÁS

Natacha y More Rial: una dupla muy explosiva

Natacha incendió a Rial con otro escandaloso audio contra Morena

Rial siente "vergüenza" por su hija y apuntó contra Natacha y Nacho Viale