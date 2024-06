Apareció una mujer en estado de shock en zona de chacras: asegura que no recuerda nada

Es de Neuquén capital y asegura que nunca antes había estado en ese lugar. No tenía documento y no quiso realizar la denuncia.

Una mujer apareció en estado de shock en la zona de chacras de Centenario y fue trasladada al hospital local para que recibiera atención médica. No obstante, aseguran que no recordaba cómo había llegado hasta allí o qué le había ocurrido. Ante estas circunstancias, intervino personal de la Comisaria Quinta, quienes iniciaron una investigación.

El insólito episodio ocurrió este lunes, minutos después del mediodía, cuando dos vecinos del sector de chacras que se encontraban realizando una caminata por el sector de la "Ruta Vieja" (ex 234) y vieron a una joven desorientada y en estado de angustia . "Se acercaron a ella, pero al ver en el estado en que se encontraba decidieron que era mejor llamar a profesionales que pudieron asistirla y se comunicaron con la Comisaria Quinta para explicarles lo que ocurría", informó a LMNeuquén el comisario inspector Félix Caporazzo.

Ante esto, se acercó al lugar un patrullero acompañado de una ambulancia con personal médico del hospital Natalio Burd. "No recordaba mucho, pudo decirnos que es de la ciudad de Neuquén y que ayer (domingo) fue abordada por unas personas a las que no conocía y que después de eso no recordaba nada. Ni siquiera estaba orientada del lugar en el que estaba. Aseguró que nunca antes había estado en ese lugar", señaló.