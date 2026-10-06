El barrio El Progreso está de estreno: inauguraron cancha de césped sintético

Durante 40 años, las infancias se juntaban en un espacio a jugar a la pelota en un predio de tierra. Cómo quedaron las flamantes instalaciones deportivas.

El barrio El Progreso estrenó en la tarde del lunes un nuevo espacio deportivo. En Mascardi y Chajarí, donde desde hace más de 40 años los chicos y chicas del barrio se juntaban a jugar en un terreno de tierra, la Municipalidad de Neuquén construyó una cancha de fútbol 8 de césped sintético.

El intendente Mariano Gaido , el gobernador Rolando Figueroa y el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci fueron los encargados de cortar las cintas inaugurales junto a los y las vecinas del barrio.

“Es un nuevo espacio deportivo en la ciudad de Neuquén que viene a consolidar las ciudades deportivas que estamos desarrollando y en este caso en Progreso. Un compromiso que habíamos asumido junto a la concejala Mariana Cofré y a todo el equipo”, dijo Gaido y recordó que esta política de gestión llega a cada rincón de la ciudad: “Hicimos un SAF en Parque Industrial, en el barrio Confluencia, en San Lorenzo, en Hi.Be.Pa; estamos trabajando en Melipal, vamos a ir a Valentina”.

“Hace más de 40 años estaba esperando esta posibilidad de tener un espacio deportivo con jerarquía”, reforzó Gaido y agregó que se trata de “una cancha con césped sintético de categoría, con una inversión de 260 millones de pesos de los neuquinos, de fondos propios, sin endeudamiento. Del superávit invertido en deporte, en decirle sí al deporte, a la vida sana, y decirle no a la droga y no al alcohol”.

Por su parte, Figueroa valoró la emoción de las familias que esta tarde participaron de la inauguración y les anunció que el gobierno provincial construirá los baños y vestuarios : “Fíjense la alegría de los chicos, la felicidad de todas las familias”.

El mandatario recordó que el club El Progreso arrastraba un problema de papeles y que desde su gestión se acompañó para resolverlo y obtener su personería. “Es un gran esfuerzo el que hace el municipio en cada uno de los barrios. Queremos que en cada barrio neuquino se pueda disfrutar y vivir en familia”, sostuvo.

Inicio del proyecto

En tanto, Rucci contó cómo nació el proyecto: “Se empezó a trabajar a través de la concejala Cofré que pertenece a nuestro sindicato, que fue a ver al intendente y al gobernador, y entre todos se pudo hacer. Lo importante es que aunemos esfuerzos para que un barrio tan importante como El Progreso tenga un lugar de contención para los niños y los jóvenes”.

Una nueva cancha para el barrio El Progreso.



Junto a @MarianoGaidoOk y @Rolo_Figueroa inauguramos la nueva cancha de césped sintético de fútbol N° 8.



Un espacio para que chicos, jóvenes y familias disfruten del deporte y se encuentren en el barrio. pic.twitter.com/pBSBeGnsM1 — María Pasqualini (@tanapasqualini) October 5, 2026

La impulsora de este espacio, la concejala Cofré, subrayó la articulación entre los distintos sectores: “Detrás de todo esto hay algo clave, que es que trabajamos todos juntos. Desde el ámbito privado, sindical y barrial iniciamos el pedido a través de Mariano, y después la gestión de Rolando y todo su equipo hicieron que esto hoy fuera posible. Si no articulamos todos para salir adelante, no se sale, y acá tienen la muestra”.

La nueva cancha de césped sintético tiene dimensiones de 50 por 30 metros y cuenta con un alambrado perimetral de más de cuatro metros de altura. Con la nueva cancha, el club El Progreso podrá volver a reunir a todos sus deportistas en un mismo lugar. Además, el predio también estará disponible para las instituciones educativas cercanas y actividades deportivas organizadas por la Municipalidad.