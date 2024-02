Fiesta de la Confluencia, día 2: quién toca hoy, a qué hora y cuáles son sus canciones más conocidas

17.50 Ganadores Preconfluencia

18.25 Ganadores Preconfluencia

19.00 Nafta

20.25 El Mato a un Policía Motorizado

22.00 Conociendo Rusia.

23.30 Abel Pintos

La apertura del escenario principal estará a cargo de dos artistas locales proveniente de la Preconfluencia y luego llegará el turno de Nafta.

El grupo formado en Buenos Aires, que mezcla géneros desde el funk, soul, rock y otros, llega a la Isla 132 con un repertorio para todos los gustos, entre los que se destacan Potra y Hasta que te Vas.

Desde 2003, la banda plantese viene ganando protagonismo en la escena indie nacional y llega a la Fiesta de la Confluencia en un momento de esplendor. Con seis discos, cuatro EP y un ámplio repertorio de éxitos, subirá al escenario para hacer vibrar la Isla 132.

La banda es liderada por Mateo "El Ruso" Sujatovich, hijo de Leo Sujatovich, tecladista de Luis Alberto Spinetta, llega a Neuquén con cuatro discos de estudios, en los que se mezcla pop, rock y sonidos modernos con melodías y letras.

El cantente bahiense tiene una uni+on particular con la región, que lo vio crecer al ritmo de sus éxito. Volverá a la Fiesta de la Confluencia luego de su recordado show del año pasado y luego de una exitosa temporada de recitales en Mar del Plata y el cierre del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

A su amplio repertorio de canciones, con géneros diversos, en las últimas semanas se sumó el cuarteto, en una colaboración con Luck Ra.

