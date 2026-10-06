Guerra por la sucesión en el PJ: la Justicia dejó sin efecto la reunión que suspendió al Turco Asaad

Lucas Riquelme había sido designado como presidente, pero Anahí Valdez reclama la sucesión natural por el corrimiento de lsita. Sigue el escándalo.

El Partido Justicialista de Neuquén entró en una guerra abierta por la sucesión. La Justicia electoral dejó sin efecto la reunión del Consejo Provincial del pasado 24 de septiembre, en la que se había suspendido al presidente José "Turco" Asaad y designado a Lucas Riquelme para reemplazarlo.

Con esa decisión, el partido se quedó sin una conducción reconocida y dos sectores ya se disputan el sillón.

De un lado, el grupo que hoy controla el Consejo y que respalda a Riquelme, vicepresidente segundo. Del otro, Anahí Valdez, vicepresidenta primera, que reclama la presidencia por el orden de la lista y que fue salteada en esa misma reunión, patrocinada por otro peronista neuquino fuerte: Fabricio Torrealday , expresidente del Congreso Provincial.

En el medio, Asaad, que figura entre los 44 afiliados que el sistema de la Justicia electoral registra como dados de baja por haber sido candidato de otras fuerzas en 2023. Todavía no se sabe si esa baja quedará firme o si será apelada.

La "gaucha" Anahí Valdez reclama la presidencia del PJ porque fue en la misma lista de vice que Asaad, pero en una reunión la dejaron afuera. Ahora la justicia le dio lugar a su reclamo.

En una resolución de este último lunes 5 de octubre, el juzgado federal con competencia electoral de Neuquén, a cargo del juez subrogante Gustavo Villanueva, analizó la grabación de la sesión. La apoderada partidaria, Mariana Tranamil, había compartido el video por Google Drive con la Secretaría Electoral, que encabeza Leonardo Zaglio, y la Secretaría lo incorporó al expediente.

Partido Justicialista: por Zoom no se pudieron acreditar los participantes

El tribunal verificó si la reunión cumplía con la Acordada Extraordinaria 51/2020 de la Cámara Nacional Electoral, que fija las condiciones para las reuniones partidarias con participación a distancia. La sesión había sido mixta, según el acta, siete consejeros estuvieron presentes en la sede de calle Roca y tres se conectaron por Google Meet.

La conclusión fue lapidaria porque el juzgado señaló que la grabación no permite acreditar la identidad de quienes participaron de forma virtual. Del audio surge que habrían mostrado su DNI a cámara, pero en el video "no se ven las imágenes de las personas ni los DNI exhibidos". Uno de los participantes "no es visible en ningún momento" de la grabación.

Tampoco pudo comprobarse la verificación que el acta atribuye a Riquelme, quien, según el documento, constató la presencia de diez consejeros, "todos con identidad acreditada". Además, el acta está firmada solo por seis consejeros.

El intendente de Vista Alegre y suspendido presidente del PJ neuquino José "Turco" Asaad.

Por eso, el juzgado dio por incumplidos los requisitos de acreditación de identidad y de cómputo "correcto, preciso y comprobable" del quórum. Concluyó que lo decidido en esa reunión "carece de validez para el tribunal" y que no analizará su contenido.

Partido Justicialista: lo que se cayó

La sesión había durado veinte minutos. La convocatoria tenía un único punto: la situación de Asaad frente a una denuncia por violencia de género. El Consejo votó por unanimidad de los presentes su suspensión preventiva y el pase de las actuaciones al Tribunal de Disciplina.

Asaad había enviado una nota en la que reclamó el debido proceso y calificó las acusaciones como "falsos, tergiversados o directamente inexistentes". La causa penal está en etapa de investigación y no hay formulación de cargos, y sigue su curso en la Justicia ordinaria con independencia de lo que ocurra en el partido.

En la misma sesión, a propuesta de la consejera Juana Vázquez, el Consejo designó a Riquelme como presidente a cargo y salteó a Valdez. El acta fundamentó la decisión en que la vicepresidenta primera mantuvo "una postura manifiesta con el sector minoritario".

Riquelme fue más directo durante la reunión, cuya grabación ahora forma parte del expediente: "No estamos para que nos metan un caballo de Troya y se adjudiquen la representación provincial".

Con la resolución judicial, tanto la suspensión como la designación de Riquelme quedaron sin respaldo ante el tribunal.

Los argumentos de Valdez

Valdez había impugnado el acta un día después de la reunión. Alegó falta de quórum, irregularidades en la modalidad mixta, falta de notificación fehaciente a algunos consejeros y que se trató un tema ajeno al orden del día. Sostuvo que, a su criterio, la desplazaron "por el hecho de ser mujer". Describió a Riquelme como un vicepresidente segundo que "pasó a presidente sin escalas".

El juzgado no resolvió su planteo en particular, pero la decisión coincide con parte de sus argumentos, en especial los referidos a la modalidad virtual y al quórum.

Anahí Valdez, vicepresidenta del PJ neuquino.

Su reclamo de fondo se apoya en dos pilares. El primero es su condición de vicepresidenta primera, elegida en la interna del 15 de marzo y proclamada por la resolución 16/2026 de la Junta Electoral partidaria.

El segundo es un antecedente reciente: en septiembre de 2025, ante la renuncia de Darío Martínez, la Justicia electoral tomó nota del corrimiento de la vicepresidenta primera, María Elena Paladino, a la presidencia.

La estrategia del PJ oficial sin Asaad

El sector que respalda a Riquelme ya dejó claro que no está dispuesto a entregarle la conducción a Valdez. Para sostener su designación, deberá convocar a una nueva reunión que cumpla las exigencias que el juzgado acaba de marcar como la identificación verificable de cada participante, quórum comprobable y un acta firmada por los presentes. Cualquier nueva decisión será revisada con la misma lupa.

Si la baja de Asaad queda firme, además, la discusión cambia de naturaleza. Ya no se trataría de un reemplazo transitorio mientras dure una suspensión, sino de la cobertura de una presidencia vacante. Allí, el orden de la lista y el precedente de Paladino pesarán a favor de Valdez.

La crisis se aceleró en las últimas dos semanas. El 28 de septiembre, la Cámara Nacional Electoral revocó la decisión de la exjueza Carolina Pandolfi que había frenado las desafiliaciones de quienes compitieron por otras fuerzas en 2023. La calificó como un "inadmisible desconocimiento" de su rol y cuestionó que hubiera aceptado decisiones de quienes "invocaron ser autoridades" del partido sin verificar sus facultades.

Esas expulsiones habían sido pedidas por el Congreso partidario de Zapala en mayo de 2025. Tras ganar la interna, Asaad instruyó a la apoderada a desistir de ellas, y Pandolfi lo había aceptado. Con la jueza ya renunciada, Villanueva ordenó cumplir el fallo de la Cámara. El sistema de la Justicia electoral registró entonces la baja de 44 afiliados, Asaad entre ellos.

Así, en menos de dos semanas, el PJ neuquino pasó de tener un presidente suspendido y un reemplazante designado a quedar con un presidente dado de baja del padrón, un reemplazante sin reconocimiento judicial y una vicepresidenta que reclama lo que considera suyo. La guerra por la sucesión recién empieza.