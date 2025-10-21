Kumenia Renault presenta los nuevos Arkana y Koleos E-Tech: el futuro de la movilidad ya está en Neuquén

La concesionaria oficial Renault lanzará sus dos nuevos modelos híbridos, reafirmando su compromiso con la movilidad sustentable.

Kumenia Renault está dando un paso firme hacia el futuro con la presentación oficial del Renault Arkana E-Tech Hybrid y el Renault Koleos Full Hybrid E-Tech , dos vehículos que marcan una nueva era en la movilidad en la región.

El evento se llevará a cabo este jueves 23 a las 20 horas en las instalaciones de la concesionaria, donde se podrá conocer en detalle los nuevos modelos que combinan tecnología de vanguardia, diseño y eficiencia energética.

Con esta presentación, Renault reafirma su compromiso con una movilidad más eficiente, inteligente y respetuosa del medio ambiente, sin renunciar al placer de conducir.

Dos propuestas distintas, pero con un mismo objetivo: eficiencia, innovación y diseño con ADN Renault.

Renault Arkana E-Tech Hybrid: elegancia, potencia y eficiencia

El nuevo Arkana E-Tech Hybrid fusiona lo mejor de dos mundos: la elegancia de un coupé con la fuerza y presencia de un SUV.

Sus líneas deportivas, el techo con caída suave y los detalles Esprit Alpine marcan un estilo moderno y sofisticado, pensado para quienes buscan destacarse con una conducción responsable.

Bajo el capó, el Arkana cuenta con un motor 1.3 turbo de 140 caballos y un sistema microhíbrido de 12V, que optimiza el consumo y mejora la respuesta.

La transmisión automática EDC de siete velocidades garantiza una experiencia de manejo ágil, suave y eficiente tanto en ciudad como en ruta.

En el interior, la tecnología ocupa un lugar central: pantalla multimedia Easy Link de 9,3 pulgadas, tablero digital de 10,2 y conectividad total con Android Auto y Apple CarPlay.

Además, ofrece más de 20 asistencias a la conducción, entre ellas alerta de punto ciego, mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia.

Cada detalle está pensado para ofrecer una experiencia única, combinando confort, seguridad y sustentabilidad.

Renault Koleos Full Hybrid E-Tech: sofisticación sin límites

El Renault Koleos Full Hybrid E-Tech se presenta como el SUV insignia de la marca, con un sistema híbrido completo que combina un motor naftero 1.5 turbo con dos motores eléctricos, alcanzando 245 caballos de potencia combinada.

El resultado es una conducción potente, silenciosa y eficiente, con una aceleración instantánea y un consumo optimizado.

Su interior refleja un nivel de confort superior: materiales de alta calidad, techo panorámico, iluminación ambiental y pantallas de última generación que redefinen el concepto de lujo en movimiento.

En materia de seguridad y asistencia, el Koleos incorpora 29 sistemas ADAS, entre ellos control crucero adaptativo, reconocimiento de señales de tránsito y asistencia activa al estacionamiento.

Su diseño exterior combina elegancia y robustez, con faros LED Pure Vision y líneas que transmiten fuerza y sofisticación.