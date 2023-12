La tierra prometida de Javier Milei

Fue indispensable, además, el eficaz liderazgo que Moisés ejerció sobre su pueblo. Como solo él había tenido diálogo directo con Dios, se requería de mucha habilidad para convencer a su pueblo de que la aparición de un arbusto ardiente que le hablaba y la idea tierra prometida no habían sido producto de su imaginación. Aquí aparece el segundo componente para el éxito del éxodo Judío: La habilidad del profeta, que no es ni más no menos aquel que promueve la fe -Creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida.-